Секс в большом городе (сериал, 2002) сезон 5 смотреть онлайн

Сюжет

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл возвращаются к своим ролям в новой части культового американского ромкома. Не пропустите мелодраму «Секс в большом городе» — 5 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В пятом сезоне Кэрри получает возможность издать книгу на основе статей из ее колонки и вступает в роман с коллегой-писателем. Миранда становится мамой и балансирует между подругами, личной жизнью и работой. Саманта возобновляет отношения с Ричардом, однако сталкивается с проблемами доверия после его измены. Недавно разведенная Шарлотта вступает в судебную битву с матерью Трея за квартиру в центре города и во время процесса влюбляется в своего адвоката.



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