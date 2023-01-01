Секс в большом городе (сериал, 2002) сезон 5 смотреть онлайн
- 18+28 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 1
- 18+28 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 2
- 18+28 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 3
- 18+24 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 4
- 18+28 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 5
- 18+29 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 6
- 18+29 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 7
- 18+28 мин
Секс в большом городе
Сезон 5 Серия 8
Сюжет
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл возвращаются к своим ролям в новой части культового американского ромкома. Не пропустите мелодраму «Секс в большом городе» — 5 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.
В пятом сезоне Кэрри получает возможность издать книгу на основе статей из ее колонки и вступает в роман с коллегой-писателем. Миранда становится мамой и балансирует между подругами, личной жизнью и работой. Саманта возобновляет отношения с Ричардом, однако сталкивается с проблемами доверия после его измены. Недавно разведенная Шарлотта вступает в судебную битву с матерью Трея за квартиру в центре города и во время процесса влюбляется в своего адвоката.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- Режиссёр
Аллен
Култер
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- Режиссёр
Эллисон
Андерс
- ДПРежиссёр
Джон
П. Мелфи
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актриса
Ким
Кэтролл
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- КНАктёр
Крис
Нот
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ДКАктёр
Джон
Корбетт
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- Актёр
Марио
Кантоне
- Актёр
Джеймс
Римар
- МБАктёр
Михаил
Барышников
- СБАктриса
Соня
Брага
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- СЧСценарист
Синди
Чупак
- КБСценарист
Кендес
Бушнелл
- ДССценарист
Даррен
Стар
- КБПродюсер
Кендес
Бушнелл
- МППродюсер
Майкл
Патрик Кинг
- ДБПродюсер
Дженни
Бикс
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- МСОператор
Майкл
Спиллер
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- МАОператор
Мариза
Альберти
- БККомпозитор
Боб
Кристиансон
- ДДКомпозитор
Дуглас
Дж. Куомо
- ДРКомпозитор
Дидье
Рашу
- КБКомпозитор
Кеннет
Бургомастер