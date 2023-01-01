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Секс в большом городе
2-й сезон

Секс в большом городе (сериал, 1999) сезон 2 смотреть онлайн

9.51999, Sex and the City 18 серий
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение культового американского сериала, в котором Кэрри и ее подруги погружаются в сложные взаимоотношения и исследуют мир нью-йоркского светского общества. Смотрите 2 сезон сериала «Секс в большом городе» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне Кэрри вынуждена расстаться с мистером Бигом, так как он не хочет серьезных отношений. Однако несмотря на новых бойфрендов, дерзкая журналистка не может заполнить пустоту в своем сердце. Между тем Миранда заводит знакомство с барменом по имени Стив, Шарлотта ищет счастье в простых радостях жизни, а Саманта продолжает свои смелые сексуальные эксперименты. Каждая из женщин сталкивается с личными вызовами, которые заставляют их пересмотреть свое отношение к любви и дружбе.

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Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секс в большом городе»