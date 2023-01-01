Секс в большом городе (сериал, 1998) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+26 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 11
- 18+26 мин
Секс в большом городе
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Легендарный ромком о четырех подругах, балансирующих между своей независимостью и поисками истинной любви в Нью-Йорке. Не пропустите мелодраму «Секс в большом городе» — 1 сезон смотреть можно в любое время на Wink.
Первый сезон открывает двери в жизнь Кэрри Брэдшоу, талантливой журналистки, исследующей разнообразные аспекты отношений и секса, а также ее неотразимых подруг: юриста Миранды Хоббс, галериста Шарлотты Йорк и PR-менеджера Саманты Джонс. Эти женщины находятся в поиске любви и счастья, пытаясь преуспеть в суете одного из крупнейших городов мира. В сериале затрагиваются не только вопросы отношений с противоположным полом, но также обсуждаются темы карьеры, дружбы и самоопределения в современном обществе.
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Сериал Секс в большом городе 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- Режиссёр
Аллен
Култер
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- Режиссёр
Эллисон
Андерс
- ДПРежиссёр
Джон
П. Мелфи
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актриса
Ким
Кэтролл
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- КНАктёр
Крис
Нот
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ДКАктёр
Джон
Корбетт
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- Актёр
Марио
Кантоне
- Актёр
Джеймс
Римар
- МБАктёр
Михаил
Барышников
- СБАктриса
Соня
Брага
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- СЧСценарист
Синди
Чупак
- КБСценарист
Кендес
Бушнелл
- ДССценарист
Даррен
Стар
- КБПродюсер
Кендес
Бушнелл
- МППродюсер
Майкл
Патрик Кинг
- ДБПродюсер
Дженни
Бикс
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- МСОператор
Майкл
Спиллер
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- МАОператор
Мариза
Альберти
- БККомпозитор
Боб
Кристиансон
- ДДКомпозитор
Дуглас
Дж. Куомо
- ДРКомпозитор
Дидье
Рашу
- КБКомпозитор
Кеннет
Бургомастер