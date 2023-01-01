Wink
Сериалы
Секс в большом городе
1-й сезон

Секс в большом городе (сериал, 1998) сезон 1 смотреть онлайн

9.51998, Sex and the City 12 серий
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

Сюжет

Легендарный ромком о четырех подругах, балансирующих между своей независимостью и поисками истинной любви в Нью-Йорке. Не пропустите мелодраму «Секс в большом городе» — 1 сезон смотреть можно в любое время на Wink.

Первый сезон открывает двери в жизнь Кэрри Брэдшоу, талантливой журналистки, исследующей разнообразные аспекты отношений и секса, а также ее неотразимых подруг: юриста Миранды Хоббс, галериста Шарлотты Йорк и PR-менеджера Саманты Джонс. Эти женщины находятся в поиске любви и счастья, пытаясь преуспеть в суете одного из крупнейших городов мира. В сериале затрагиваются не только вопросы отношений с противоположным полом, но также обсуждаются темы карьеры, дружбы и самоопределения в современном обществе.

Погружайтесь в мир любви, дружбы и стиля вместе с нами: скорее включайте ромком «Секс в большом городе» — смотреть сериал онлайн вы можете прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

Сериал Секс в большом городе 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секс в большом городе»