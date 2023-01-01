Секс в большом городе (сериал, 1998) сезон 1 смотреть онлайн

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Легендарный ромком о четырех подругах, балансирующих между своей независимостью и поисками истинной любви в Нью-Йорке. Не пропустите мелодраму «Секс в большом городе» — 1 сезон смотреть можно в любое время на Wink.



Первый сезон открывает двери в жизнь Кэрри Брэдшоу, талантливой журналистки, исследующей разнообразные аспекты отношений и секса, а также ее неотразимых подруг: юриста Миранды Хоббс, галериста Шарлотты Йорк и PR-менеджера Саманты Джонс. Эти женщины находятся в поиске любви и счастья, пытаясь преуспеть в суете одного из крупнейших городов мира. В сериале затрагиваются не только вопросы отношений с противоположным полом, но также обсуждаются темы карьеры, дружбы и самоопределения в современном обществе.



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