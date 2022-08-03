Завершение историй четырех неразлучных подруг, которые проживают свои самые драматичные и эмоциональные моменты в огромном мегаполисе. Смотрите 6 сезон сериала «Секс в большом городе» в подписке Amediateka на Wink.



В шестом сезоне Кэрри расстается с коллегой-писателем и заводит страстный роман с известным русским художником. Саманта вступает в серьезные отношения с молодым актером и одновременно борется с раком груди. Миранда стремится быть со Стивом, но все еще пытается разобраться с собственными чувствами. Тем временем Шарлотта решает принять иудаизм, играет свадьбу со своим адвокатом Гарри и пытается забеременеть.



Не упустите шанс увидеть, как лучшие подруги преодолевают последние препятствия на пути к счастью. Смотрите 2 сезон сериала «Секс в большом городе» в подписке Amediateka на Wink.

