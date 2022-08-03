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Секс в большом городе
6-й сезон

Секс в большом городе (сериал, 2003) сезон 6 смотреть онлайн

9.52003, Sex and the City 20 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Завершение историй четырех неразлучных подруг, которые проживают свои самые драматичные и эмоциональные моменты в огромном мегаполисе. Смотрите 6 сезон сериала «Секс в большом городе» в подписке Amediateka на Wink.

В шестом сезоне Кэрри расстается с коллегой-писателем и заводит страстный роман с известным русским художником. Саманта вступает в серьезные отношения с молодым актером и одновременно борется с раком груди. Миранда стремится быть со Стивом, но все еще пытается разобраться с собственными чувствами. Тем временем Шарлотта решает принять иудаизм, играет свадьбу со своим адвокатом Гарри и пытается забеременеть.

Не упустите шанс увидеть, как лучшие подруги преодолевают последние препятствия на пути к счастью. Смотрите 2 сезон сериала «Секс в большом городе» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секс в большом городе»