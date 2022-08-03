Секс в большом городе (сериал, 2001) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Культовый ромком о повседневной жизни четырех подруг, живущих в центре Нью-Йорка. Откровенный сериал, завоевавший восемь «Золотых глобусов». Журналистка Кэрри Брэдшоу ведет авторскую колонку в газете и черпает идеи для сюжетов из личного опыта, а также интимной жизни своих подруг — юриста-трудоголика Миранды Хоббс, романтичной работницы галереи Шарлотты Йорк и успешного PR-менеджера Саманты Джонс. Четыре подруги не отказывают себе в удовольствии брать от жизни все: они заводят романы, покупают брендовую одежду и обувь и делятся за обедом подробностями своих интрижек. Женщины попадают в неловкие ситуации, принимают важные решения и помогают друг другу советами по выстраиванию отношений с противоположным полом. Оставайтесь с Wink и скорее включайте ромком «Секс в большом городе» —смотреть онлайн сериал можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

