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Родители (2015)
2-й сезон

Родители (2015) (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

9.42019, Родители (2015). Сезон 2 20 серий
Комедия, Семейный12+
Серия в подписке «START»

О сериале

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители (2015)»