Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
1 сезон драматического сериала, который основан на одноименном произведении Маргарет Этвуд. История о девушке, вынужденной в интересах государства стать суррогатной матерью. Если хотите смотреть онлайн сериал «Рассказ служанки» 1 сезон в хорошем качестве, просто воспользуйтесь сервисом Wink!
Действие первого сезона сериала развернется в одной тоталитарной Республике под названием Галаад. События фантастического сериала происходят на территории США, и происходят в недалеком будущем. Здесь пользуются уважением только офицеры, занимающиеся поддержанием безопасности страны, а также их жены. По определенным причинам большинство влиятельных женщин потеряло способность к зачатию, и для исправления ситуации власти превращают обыкновенных девушек в суррогатных матерей. Для отбора кандидаток на материнство существует целый ряд критериев и требований — если та или иная девушка подходит под них, ее насильно отправляют в спецлагерь, где производится зачатие и подготовка к родам.
Режиссурой экранизации известного романа занялись Рид Моран, известный по работе над сериалом «Миллиарды», а также Майк Баркер, ранее создавший такие успешные картины, как: «Убийство на пляже», «Фарго» и «Чужестранка». Смотреть сериал «Рассказ служанки» 1 сезон онлайн — отличный предлог, чтобы оценить качественный онлайн-сервис Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор