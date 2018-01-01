Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

1 сезон драматического сериала, который основан на одноименном произведении Маргарет Этвуд. История о девушке, вынужденной в интересах государства стать суррогатной матерью. Если хотите смотреть онлайн сериал «Рассказ служанки» 1 сезон в хорошем качестве, просто воспользуйтесь сервисом Wink!



Действие первого сезона сериала развернется в одной тоталитарной Республике под названием Галаад. События фантастического сериала происходят на территории США, и происходят в недалеком будущем. Здесь пользуются уважением только офицеры, занимающиеся поддержанием безопасности страны, а также их жены. По определенным причинам большинство влиятельных женщин потеряло способность к зачатию, и для исправления ситуации власти превращают обыкновенных девушек в суррогатных матерей. Для отбора кандидаток на материнство существует целый ряд критериев и требований — если та или иная девушка подходит под них, ее насильно отправляют в спецлагерь, где производится зачатие и подготовка к родам.



Режиссурой экранизации известного романа занялись Рид Моран, известный по работе над сериалом «Миллиарды», а также Майк Баркер, ранее создавший такие успешные картины, как: «Убийство на пляже», «Фарго» и «Чужестранка». Смотреть сериал «Рассказ служанки» 1 сезон онлайн — отличный предлог, чтобы оценить качественный онлайн-сервис Wink.

