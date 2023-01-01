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Приступить к ликвидации
1-й сезон

Приступить к ликвидации (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн

9.41983, Приступить к ликвидации. Сезон 1 2 серии
Боевики, Криминал6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Весной 1945 года в Беларуси в районе Гродно начинает орудовать банда Болеслава Крука, в прошлом сотрудничавшего с немецкими оккупантами. Жестокость преступников не знает границ, и их влияние доходит до самой Москвы. Когда в столице находят труп рецидивиста Мордeнка, за дело берется полковник Иван Данилов, который быстро находит связь между этим убийством и бандой Крука.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приступить к ликвидации»

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