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Приступить к ликвидации
Актёры и съёмочная группа сериала «Приступить к ликвидации»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приступить к ликвидации»

Режиссёры

Борис Григорьев

Борис Григорьев

Режиссёр

Актёры

Олег Стриженов

Олег Стриженов

АктёрДанилов Иван Алексеевич
Михаил Жигалов

Михаил Жигалов

АктёрМихаил Никитин
Василий Лановой

Василий Лановой

АктёрВадим Гаврилович Чистяков (Алтунин)
Валерий Войтюк

Валерий Войтюк

АктёрСергей Белов
Георгий Юматов

Георгий Юматов

АктёрСеребровский
Надежда Бутырцева

Надежда Бутырцева

АктрисаЛариса Анатольевна
Александр Филиппенко

Александр Филиппенко

Актёр'Копчёный' - Блинов Андрей Дмитриевич
Ольга Сирина

Ольга Сирина

АктрисаЗоя Литовская
Владимир Гусев

Владимир Гусев

АктёрВалька-Крест
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

АктёрТокмаков

Сценаристы

Эдуард Хруцкий

Эдуард Хруцкий

Сценарист

Продюсеры

Виктор Решетов

Виктор Решетов

Продюсер

Монтажёры

Янина Боголепова

Янина Боголепова

Монтажёр

Операторы

Петр Катаев

Петр Катаев

Оператор
Александр Рыбин

Александр Рыбин

Оператор

Композиторы

Георгий Дмитриев

Георгий Дмитриев

Композитор