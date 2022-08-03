Приступить к ликвидации (сериал, 1983) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Весной 1945 года в Беларуси в районе Гродно начинает орудовать банда Болеслава Крука, в прошлом сотрудничавшего с немецкими оккупантами. Жестокость преступников не знает границ, и их влияние доходит до самой Москвы. Когда в столице находят труп рецидивиста Мордeнка, за дело берется полковник Иван Данилов, который быстро находит связь между этим убийством и бандой Крука.

