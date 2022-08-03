Приступить к ликвидации (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.41983, Приступить к ликвидации. Серия 1
Боевик, Криминал6+
Сезоны и серии
О сериале
Весной 1945 года в Беларуси в районе Гродно начинает орудовать банда Болеслава Крука, в прошлом сотрудничавшего с немецкими оккупантами. Жестокость преступников не знает границ, и их влияние доходит до самой Москвы. Когда в столице находят труп рецидивиста Мордeнка, за дело берется полковник Иван Данилов, который быстро находит связь между этим убийством и бандой Крука.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- Актёр
Олег
Стриженов
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- ВВАктёр
Валерий
Войтюк
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- НБАктриса
Надежда
Бутырцева
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЛБАктёр
Леонид
Белозорович
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ПКОператор
Петр
Катаев
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев