Полосатое счастье (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик по имени Петя, которому едва исполнилось 9 лет, чувствует себя глубоко несчастным. Он отлично учится, поскольку весьма строгая бабушка Аврора Александровна заставляет его проводить все свободное время за приготовлением уроков и чтением книг, парнишка почти не бывает на улице, и у него совершенно нет друзей. Одноклассники откровенно смеются над ним и никогда не принимают в свои игры, Петька уже почти смирился со своим постоянным о�диночеством.



Но однажды по дороге из школы мальчик видит полосатого кота, оказавшегося в крайне нелегкой ситуации. Петька спасает Ваську и берет его к себе домой, невзирая на протесты бабушки. Робкий паренек впервые решается спорить с Авророй Александровной и настаивать на своем, поэтому Васька все же остается жить в его квартире.



У ребенка наконец появляется настоящий друг, и вся безрадостная жизнь Петьки полностью меняется. В компании с котом он переживает самые разнообразные приключения, учится быть более смелым, уверенным в себе, теперь Петька при необходимости способен и себя защитить, и прийти на выручку товарищу. Отношение к нему одноклассников постепенно меняется, мальчик начинает пользоваться у них авторитетом, ребята охотно с ним общаются. Бабушка Петьки сначала всячески пытается избавиться от Васьки, считая, что он лишь создает дополнительные проблемы, но однажды именно кот вместе с ее внуком серьезно помогают и Авроре Александровне.



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