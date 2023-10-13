Полосатое счастье. Сезон 1. Серия 6
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Полосатое счастье
1-й сезон
6-я серия

Полосатое счастье (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Полосатое счастье. Сезон 1. Серия 6
Для самых маленьких18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У девятилетнего умника Петьки Одинцова нет друзей, зато есть бабушка Аврора Александровна. В такой компании будущее Петьки - под угрозой. Ему не светит ничего, кроме книжек и уроков. Но однажды Петька совершает геройский поступок, и в доме Одинцовых появляется полосатый кот Васька. Жизнь Одинцовых резко меняется - бабушка объявляет Ваське войну.

Страна
Россия
Жанр
Для самых маленьких
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск