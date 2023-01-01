Биография

Татиана Донская (настоящее имя – Татьяна Станиславовна Ряснянская) – российский сценарист, актриса, режиссер родом из Сталинграда (ныне – Волгоград). День рождения: 14 декабря 1960 г. Первой школой профессионального мастерства актрисы Татианы Донской стала студия МХАТ, которую она окончила в 1984 г. под руководством И. М. Тарханова. Выпускницу приглашали в постановки театра «Современник». С 1997 г. она является членом труппы театра-студии «Человек» Людмилы Рошкован в Скатертном переулке. В это же время начинает сниматься в кино. Первый фильм Татианы Донской – комедия «Где находится нофелет?» (1988 г.) Геральда Бежанова. Число ее кинолент – невелико, но среди них есть особенные. Так, в фильме-экранизации романа М. Булгакова – «Мастер и Маргарита» (1994 г.) режиссера Юрия Кара у Татианы Донской роль Наташи. В дальнейшем, состоявшись как актриса, поступила на высшие курсы сценаристов и режиссеров. Успешно их окончила и получила профессию режиссера игрового кино под руководством В. Мотыля и Н. Рязанцевой. Первый опыт сценарной работы – молодежный сериал «Ранетки» (2008-2010 гг.), за которым был комедийный детский многосерийный фильм «Полосатое счастье» (2012 г.) и фантастическая драма «Лучше, чем люди» (2018-2019 гг.). В настоящее время является автором и режиссером различных программ, а также их ведущей на телеканале «Столица».