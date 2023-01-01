Биография

Родион Смирнов – актер дубляжа, который занимается озвучкой иностранных фильмов при их переводе на русский язык. Работает в разных жанрах, начиная от детского кино, и заканчивая семейными комедиями. С детства у будущего деятеля российского кинематографа был от природы хорошо поставлен голос, за что он не устает благодарить родителей. Получив актерское образование, он твердо решил связать свою профессиональную деятельность в кино. Некоторое время поработав диктором на радио, он получил первое предложение на кастинг. Кастинг был пройден успешно, и режиссер решил дать роль Родиону Смирнову. Карьера актера началась с фильма Полосатое счастье (дата премьеры – 2010 год). Он также снялся еще в одном фильме, спустя три года, картина называлась «Страна хороших деточек» (дата премьеры – 2013 год). Продюсеры оценили не только его актерский талант, но и удивительно харизматичный голос, а потому пригласили на озвучку фильмов. Родион Смирнов дублировал мужских персонажей в русскоязычных версиях фильмов «Приключения маленьких итальянцев» (дата премьеры – 2014 год), «Кутис» (дата премьеры – 2014 год), «Воспоминания о будущем» (2014 год) и «Под маской жиголо» (2013 год).