Полосатое счастье (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

У девятилетнего умника Петьки Одинцова нет друзей, зато есть бабушка Аврора Александровна. В такой компании будущее Петьки - под угрозой. Ему не светит ничего, кроме книжек и уроков. Но однажды Петька совершает геройский поступок, и в доме Одинцовых появляется полосатый кот Васька. Жизнь Одинцовых резко меняется - бабушка объявляет Ваське войну.

