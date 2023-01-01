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Под Большой медведицей
1-й сезон

Под Большой медведицей (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

8.72006, Под Большой медведицей. Сезон 1 8 серий
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лиза Арсеньева - глава преуспевающего рекламного агентства. Как и все обычные люди, она побаивается перемен. Но, одновременно, с тайной надеждой ждет их. Она частенько болтает об этом со своей сестрой Дуней. У Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается охота. Лиза и Дуня оказываются вовлечены в сложную интригу родственничков и знакомых. Каждый из которых надеется получить миллионное состояние.

Сериал Под Большой медведицей 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Под Большой медведицей»