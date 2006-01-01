Под Большой медведицей. Серия 8
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Под Большой медведицей (сериал, 2006) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72006, Под Большой медведицей. Серия 8
Мелодрамы16+

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Сюжет

Лиза Арсеньева - глава преуспевающего рекламного агентства. Как и все обычные люди, она побаивается перемен. Но, одновременно, с тайной надеждой ждет их. Она частенько болтает об этом со своей сестрой Дуней. У Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается охота. Лиза и Дуня оказываются вовлечены в сложную интригу родственничков и знакомых. Каждый из которых надеется получить миллионное состояние.

Сериал Под Большой медведицей 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Под Большой медведицей»