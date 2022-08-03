Под Большой медведицей (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Лиза Арсеньева - глава преуспевающего рекламного агентства. Как и все обычные люди, она побаивается перемен. Но, одновременно, с тайной надеждой ждет их. Она частенько болтает об этом со своей сестрой Дуней. У Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается охота. Лиза и Дуня оказываются вовлечены в сложную интригу родственничков и знакомых. Каждый из которых надеется получить миллионное состояние.

