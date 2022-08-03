Под Большой медведицей. Серия 3
Под Большой медведицей
1-й сезон
3-я серия

Под Большой медведицей (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.72006, Под Большой медведицей. Серия 3
Мелодрама16+

О сериале

Лиза Арсеньева - глава преуспевающего рекламного агентства. Как и все обычные люди, она побаивается перемен. Но, одновременно, с тайной надеждой ждет их. Она частенько болтает об этом со своей сестрой Дуней. У Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается охота. Лиза и Дуня оказываются вовлечены в сложную интригу родственничков и знакомых. Каждый из которых надеется получить миллионное состояние.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

