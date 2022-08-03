Под Большой медведицей (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2006, Под Большой медведицей. Серия 3
Мелодрама16+
О сериале
Лиза Арсеньева - глава преуспевающего рекламного агентства. Как и все обычные люди, она побаивается перемен. Но, одновременно, с тайной надеждой ждет их. Она частенько болтает об этом со своей сестрой Дуней. У Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается охота. Лиза и Дуня оказываются вовлечены в сложную интригу родственничков и знакомых. Каждый из которых надеется получить миллионное состояние.
- НРРежиссёр
Наталья
Родионова
- ВААктриса
Варвара
Андреева
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- МОАктриса
Марина
Орел
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- Актриса
Раиса
Рязанова
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- ОЛАктёр
Олег
Леушин
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АВАктёр
Антон
Воловик
- Актёр
Владимир
Зайцев
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин