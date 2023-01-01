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Печенье с предсказанием
1-й сезон

Печенье с предсказанием (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Печенье с предсказанием. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Случайное предсказание, найденное Ириной в китайском печенье, неожиданно начинает сбываться — ее семейные отношения рушатся, раскрываются неприятные секреты близких людей, а вскоре героиня лишается и своего бизнеса... Сумеет ли Ирина найти выход и простить своих близких, сумеет ли заново построить свою жизнь?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Печенье с предсказанием»

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