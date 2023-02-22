Печенье с предсказанием (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Печенье с предсказанием. Серия 2
Мелодрама12+
Случайное предсказание, найденное Ириной в китайском печенье, неожиданно начинает сбываться — ее семейные отношения рушатся, раскрываются неприятные секреты близких людей, а вскоре героиня лишается и своего бизнеса... Сумеет ли Ирина найти выход и простить своих близких, сумеет ли заново построить свою жизнь?
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Евгения
Осипова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- ОГАктриса
Ольга
Голубева
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АСОператор
Андрей
Самарец
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко