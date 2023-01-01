Пациенты (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Всем бывает непросто справляться с тараканами в голове — даже если такая профессия. 1 сезон драмы «Пациенты» — сериал смотреть онлайн приглашаем вас на Wink.



Пол Уэстон — доктор психологии с огромным опытом в профессии, но даже ему бывает нелегко уживаться с собственными переживаниями и решать проблемы клиентов. Он параллельно работает с четырьмя случаями: анестезиолог Лора пытается пережить потерю матери и разобраться в чувствах к жениху. Военный летчик Алекс работает с чувством вины: по трагической случайности из-за его ошибки в Ираке погибли школьники. Третья пациентка — школьница Софи, под маской безразличия скрывающая роман со взрослым мужчиной. Четвертый случай — супруги Джейк и Эми, чей брак поставила под угрозу беременность. На фоне этих вопросов Пол пытается разобраться с собственной жизнью: его семейное счастье висит на волоске.



Чьи проблемы можно решить, а кого ждет жестокое разочарование и боль? Сериал «Пациенты», 1 сезон, доступен по подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



Сериал Пациенты 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.