Пациенты (сериал, 2010) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Разведенный психолог пытается помочь другим решить их проблемы — 3 сезон психологического триллера с Габриелом Бирном «Пациенты». Сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на видеопортале Wink.



В третьем сезоне у Пола Уэстона вновь меняется состав клиентов. Теперь по понедельникам он разбирает проблемы в голове индийского профессора, который тяжело переживает потерю жены. К психотерапевту также обращается актриса Фрэнсис, у которой внезапно появились проблемы с памятью — одновременно с тем, как девушка узнала, что больна раком. Третьим пациентом становится шестнадцатилетний Джесси, не признающий авторитета приемных родителей; и Пол убежден, что виной всему детские травмы. Сам терапевт узнает о планирующейся свадьбе его бывшей жены и начинает страдать от ревности и параллельно испытывает проблемы со сном.



Как бесконечные проблемы клиентов отражаются на здоровье и жизни психолога? 3 сезон сериала «Пациенты» ждет вас — все эпизоды доступны к просмотру на видеосервисе Wink.



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