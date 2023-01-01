Пациенты (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение истории о сапожнике без сапог: 2 сезон психологической драмы «Пациенты» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.



Новый сезон начинается с проблем: отец погибшего летчика Алекса намерен подать в суд на психотерапевта. Пол пытается договориться, но мужчина требует полного признания вины. Еще к психотерапевту возвращается его давняя клиентка, адвокат Мия, которая винит Пола в своем трудоголизме и одиночестве. Другая пациентка, Эйприл, узнает о страшном диагнозе, но всеми силами скрывает его от близких. Двенадцатилетний Оливер ходит на совместные сеансы с родителями, в разрыве отношений которых ребенок винит себя. Ну а четвертым становится успешный бизнесмен, переживающий панические атаки из-за детской травмы.



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