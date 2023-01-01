Пациенты (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

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Возвращение спустя 11 лет: звезда проекта «Оранжевый — хит сезона» в продолжении сериала о психотерапевте и его клиентах. Смотрите 4 сезон драмы «Пациенты» онлайн на видеопортале Wink.



В новой части главной героиней становится доктор Брук Тейлор, заботливый и внимательный психолог, работающая сразу с тремя случаями. Все ее клиенты проходят через тяжелый период и пытаются заново н�айти себя. Латиноамериканец Эладио воспитывает больного ребенка, Колин пытается научиться контролировать приступы гнева, а Лейла разбирается с семейными трудностями. Но и самой Брук не легче: в ее жизнь возвращается бывший возлюбленный и мешает женщине спокойно работать.



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