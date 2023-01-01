Пациенты. Сезон 4
Wink
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Пациенты
4-й сезон

Пациенты (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

8.62021, In Treatment 24 серии
Драмы, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Возвращение спустя 11 лет: звезда проекта «Оранжевый — хит сезона» в продолжении сериала о психотерапевте и его клиентах. Смотрите 4 сезон драмы «Пациенты» онлайн на видеопортале Wink.

В новой части главной героиней становится доктор Брук Тейлор, заботливый и внимательный психолог, работающая сразу с тремя случаями. Все ее клиенты проходят через тяжелый период и пытаются заново найти себя. Латиноамериканец Эладио воспитывает больного ребенка, Колин пытается научиться контролировать приступы гнева, а Лейла разбирается с семейными трудностями. Но и самой Брук не легче: в ее жизнь возвращается бывший возлюбленный и мешает женщине спокойно работать.

Как переплетутся пути терапевта и ее клиентов в ремейке психологической драмы? Смотреть 4 сезон сериала «Пациенты» можно онлайн в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Пациенты 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пациенты»

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