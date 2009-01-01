Пациенты (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Психотерапевт Пол Уэстон предан своему делу. Ежедневно он прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь пациентам. Однако сам Пол — точно такой же человек, которому постоянно приходится разбират�ься с собственными проблемами и переживаниями.





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