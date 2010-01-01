Пациенты (сериал, 2010) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Пациенты. Сезон 3. Серия 3
Пациенты
3-й сезон
3-я серия
8.72010, In Treatment
Драма18+
Психотерапевт Пол Уэстон предан своему делу. Ежедневно он прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь пациентам. Однако сам Пол — точно такой же человек, которому постоянно приходится разбираться с собственными проблемами и переживаниями.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пациенты»