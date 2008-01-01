Пациенты. Сезон 1. Серия 38
Wink
Сериалы
Пациенты
1-й сезон
38-я серия
8.62008, In Treatment
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Пациенты (сериал, 2008) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Психотерапевт Пол Уэстон предан своему делу. Ежедневно он прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь пациентам. Однако сам Пол — точно такой же человек, которому постоянно приходится разбираться с собственными проблемами и переживаниями.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пациенты»

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