Пациенты. Сезон 1. Серия 41
Wink
Сериалы
Пациенты
1-й сезон
41-я серия
8.52008, In Treatment
Драма18+
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Пациенты (сериал, 2008) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

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О сериале

Психотерапевт Пол Уэстон предан своему делу. Ежедневно он прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь пациентам. Однако сам Пол — точно такой же человек, которому постоянно приходится разбираться с собственными проблемами и переживаниями.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пациенты»