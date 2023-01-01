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Папа для Софии
1-й сезон

Папа для Софии (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Папа для Софии. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Вари мало радости: рабочие будни похожи друг на друга, любви нет, и молодость проходит мимо. Девушка уже не ждет перемен она привыкла, что романы и страсти – удел ярких подружек, а ее недаром прозвали «синим чулком». Но неожиданно жизнь сводит Варю с Игорем, импозантным москвичом, приехавшим в компанию с проверкой бухгалтерии. Девушка теряет голову и проводит с ним ночь.. Уезжая домой, Игорь из вежливости зовет Варю заезжать в гости.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа для Софии»

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