Папа для Софии (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Папа для Софии. Серия 1
Мелодрама12+
В жизни Вари мало радости: рабочие будни похожи друг на друга, любви нет, и молодость проходит мимо. Девушка уже не ждет перемен она привыкла, что романы и страсти – удел ярких подружек, а ее недаром прозвали «синим чулком». Но неожиданно жизнь сводит Варю с Игорем, импозантным москвичом, приехавшим в компанию с проверкой бухгалтерии. Девушка теряет голову и проводит с ним ночь.. Уезжая домой, Игорь из вежливости зовет Варю заезжать в гости.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
