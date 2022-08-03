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От ненависти до любви
1-й сезон

От ненависти до любви (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82018, От ненависти до любви. Сезон 1 24 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наталья Орлова — разочаровавшаяся в любви привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. Приняв предложение руки и сердца от любящего надежного друга детства, она вдруг встречает мужчину своей мечты, в которого влюбляется. Теперь перед Натальей стоит сложный выбор, от которого зависит ее судьба.

Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки? Может ли страсть привести к счастливому финалу? Что будет, если, ради чувств, оставить страхи и логику позади?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «От ненависти до любви»