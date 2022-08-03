Наталья Орлова — разочаровавшаяся в любви привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. Приняв предложение руки и сердца от любящего надежного друга детства, она вдруг встречает мужчину своей мечты, в которого влюбляется. Теперь перед Натальей стоит сложный выбор, от которого зависит ее судьба.



Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки? Может ли страсть привести к счастливому финалу? Что будет, если, ради чувств, оставить страхи и логику позади?

