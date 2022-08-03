От ненависти до любви. Серия 1
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От ненависти до любви
1-й сезон
1-я серия

От ненависти до любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82018, От ненависти до любви. Серия 1
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наталья Орлова – привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса и невеста любящего надежного друга детства. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. В ежедневной рутине дел и подготовке к свадьбе она вдруг встречает мужчину своей мечты. Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «От ненависти до любви»