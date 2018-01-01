От ненависти до любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Наталья Орлова – привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса и невеста любящего надежного друга детства. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. В ежедневной рутине дел и подготовке к свадьбе она вдруг встречает мужчину своей мечты. Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки?



