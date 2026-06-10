Суд арестовал Павла Семенова после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько возглавляет УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова, который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО. Семенову грозит несколько лет лишения свободы.

