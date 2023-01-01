Биография

Арарат Вартанян — российский актер театра и кино. Родился в Свердловске 27 октября 1990 года. Получил актерское образование в Екатеринбургском государственном театральном институте. Позднее переехал в Москву и стал служить в Московском Армянском Театре. Арарат Вартанян дебютировал на экране в многосерийной драме «А у нас во дворе…». Наиболее известными проектами с участием актера стали «Мамы чемпионов», «Девушки с Макаровым», «Пингвины моей мамы» и «Библиотекарь».