WinkСериалыНа глубине1-й сезон
На глубине (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.72014, На глубине. Сезон 1 16 серий
Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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На глубине
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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На глубине
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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На глубине
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+46 мин
На глубине
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Алексей Гуськов в криминальном сериале о майоре и его команде, прославившейся особым подходом к поиску преступников. Майор Жур — харизматичный и юморной мужчина, известный своими прямолинейными, но эффективными методами. Руководству он не нравится, но оно вынуждено терпеть и Жура, и его команду, которую майор отобрал лично. Однако новые дела о торговле оружием и похищении людей бросят вызов всей группе, поставив под вопрос моральные ориентиры каждого из участников. О схватке Жура с криминальным миром расскажет сериал «На глубине» (2014), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ЯМРежиссёр
Ярослав
Мочалов
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- МБАктёр
Михаил
Бабичев
- ПСАктриса
Полина
Сидихина
- Актриса
Виктория
Герасимова
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актёр
Сергей
Астахов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- КИХудожница
Кира
Истратова
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев