На глубине (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Алексей Гуськов в криминальном сериале о майоре и его команде, прославившейся особым подходом к поиску преступников. Майор Жур — харизматичный и юморной мужчина, известный своими прямолинейными, но эффективными методами. Руководству он не нравится, но оно вынуждено терпеть и Жура, и его команду, которую майор отобрал лично. Однако новые дела о торговле оружием и похищении людей бросят вызов всей группе, поставив под вопрос моральные ориентиры каждого из участников. О схватке Жура с криминальным миром расскажет сериал «На глубине» (2014), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

