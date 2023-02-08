На глубине. Сезон 1. Серия 2
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На глубине (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, На глубине. Сезон 1. Серия 2
Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алексей Гуськов в криминальном сериале о майоре и его команде, прославившейся особым подходом к поиску преступников. Майор Жур — харизматичный и юморной мужчина, известный своими прямолинейными, но эффективными методами. Руководству он не нравится, но оно вынуждено терпеть и Жура, и его команду, которую майор отобрал лично. Однако новые дела о торговле оружием и похищении людей бросят вызов всей группе, поставив под вопрос моральные ориентиры каждого из участников. О схватке Жура с криминальным миром расскажет сериал «На глубине» (2014), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «На глубине»