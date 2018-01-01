На безымянной высоте (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНа безымянной высоте1-й сезон
Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе бывшего СССР. Время действия - 1944 год. Переломный момент в освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик - Война свела их всех на безымянной высоте.
Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.
СтранаРоссия, Беларусь
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- АГАктёр
Андрей
Голубев
- Актёр
Анатолий
Кот
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- Актёр
Анатолий
Гущин
- Актриса
Анна
Казючиц
- ВКАктёр
Виталий
Котовицкий
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АЧХудожник
Александр
Чертович
- ВНКомпозитор
Василий
Николаеня