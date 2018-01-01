Wink
На безымянной высоте
1-й сезон

На безымянной высоте (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

9.32003, На безымянной высоте. Сезон 1 4 серии
Боевик, Военный18+

О сериале

Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе бывшего СССР. Время действия - 1944 год. Переломный момент в освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик - Война свела их всех на безымянной высоте.

Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Военный, Исторический, Боевик

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb