На безымянной высоте. Серия 1
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На безымянной высоте
1-й сезон
1-я серия

На безымянной высоте (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32003, На безымянной высоте. Серия 1
Боевик, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе бывшего СССР. Время действия - 1944 год. Переломный момент в освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик - Война свела их всех на безымянной высоте.

Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb