Моя мама. Сезон 1
Wink
Сериалы
Моя мама
1-й сезон

Моя мама (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.22016, Anne 85 серий
Драма16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Моя мама» — мелодраматический сериал об искренней любви женщины к чужому ребенку. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн все серии 1 сезона!

Связав свою жизнь с жестоким мужчиной, мать-одиночка Шуле перестает заботиться о собственном ребенке и позволяет сожителю издеваться над дочерью Мелек. О судьбе маленькой девочки узнает учительница Зейнеп и похищает малышку, чтобы дать ей лучшую жизнь и настоящую материнскую любовь. Какими бы благими ни были намерения женщины, героиням придется столкнуться с множеством трудностей, а иногда — и с угрозой жизни.

Несмотря на все испытания судьбы и собственные оплошности Зейнеп и Мелек не теряют веру в лучшее и продолжают стремиться к тому, чтобы быть вместе. Смотрите 1 сезон турецкого сериала «Моя мама» прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя мама»