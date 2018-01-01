Моя мама (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
«Моя мама» — мелодраматический сериал об искренней любви женщины к чужому ребенку. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн все серии 1 сезона!
Связав свою жизнь с жестоким мужчиной, мать-одиночка Шуле перестает заботиться о собственном ребенке и позволяет сожителю издеваться над дочерью Мелек. О судьбе маленькой девочки узнает учительница Зейнеп и похищает малышку, чтобы дать ей лучшую жизнь и настоящую материнскую любовь. Какими бы благими ни были намерения женщины, героиням придется столкнуться с множеством трудностей, а иногда — и с угрозой жизни.
Несмотря на все испытания судьбы и собственные оплошности Зейнеп и Мелек не теряют веру в лучшее и продолжают стремиться к тому, чтобы быть вместе. Смотрите 1 сезон турецкого сериала «Моя мама» прямо сейчас!
- НГРежиссёр
Надим
Гюч
- Актёр
Беркай
Атеш
- Актриса
Джансу
Дере
- БГАктриса
Берен
Гёкйылдыз
- ГКАктриса
Гюленай
Калкан
- ДНАктёр
Джан
Нергис
- Актриса
Вахиде
Перчин
- Актриса
Гонджа
Вуслатери
- Актриса
Ализе
Гёрдюм
- ССАктриса
Суна
Санджактар
- МЮАктёр
Мехмет
Юджель Озкал
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Оператор
Эрджан
Озкан
- ДТКомпозитор
Джем
Тунджер