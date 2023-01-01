Ализе Гёрдюм

Биография

Ализе Гердюм — турецкая актриса. Родилась в Стамбуле 19 апреля 1994 года. Ализе родилась и выросла в семье известных турецких актеров Вахиде Перчин и Алтана Гердюма. Девушка с детства решила пойти по стопам отца и матери и выучилась актерскому мастерству в Стамбульской академии. Впоследствии вместе со своей матерью Ализе играла в сериалах «Великолепный век» и «Моя мама». Также Ализе Гердюм снималась в таких проектах, как «Первая любовь», «Зефир», «Лабиринт», «Мое сердце осталось у Эгейского моря».