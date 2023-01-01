Биография

Вахиде Перчин — турецкая актриса и телеведущая. Родилась в Измире 13 июня 1965 года. Долгое время носила фамилию Гердюм, но после развода вернулась к девичьей фамилии. В средней школе Вахиде изучала графику, а затем — экономику. Позже она поступила на факультет изящных искусств Университета Докуз Эйлюль, закончила учебу как лучшая ученица и получила большую поддержку от своего учителя Оздемира Нутку. Позже Вахиде Перчин приняла предложение о работе от Государственного театра и переехала в Адану. В 2003 году Перчин начала свою телевизионную карьеру, сыграв Сьюзан Козан в сериале «Сказка о Стамбуле». Вскоре актриса исполнила роль Фулю в проекте «Воровка и полицейский». В 2006 году она снялась в фильме «Первая любовь» вместе с Четином Текиндором. Позже женщина сыграла главную роль Зейнеп в сериале «Моя мама». В 2010 году снялась в кинокартине «Зефир». Фильм был отобран на 47-й Международный кинофестиваль «Золотой апельсин» в Анталии и 35-й Международный кинофестиваль в Торонто, где и состоялась его премьера. Позже Перчин появилась в сериале «Назвала я ее Фериха», сыграв одну из главных ролей вместе с Хазалом Кайей, но была вынуждена покинуть сериал по состоянию здоровья. В 2012 году Перчин снялась в проекте «Привет жизнь», основанном на оригинальном американском сериале «Частная практика». Также Вахиде Перчин присоединилась к актерскому составу телесериала «Великолепный век» как Хюррем Султан после того, как Мерьем Узерли покинула проект по состоянию здоровья.