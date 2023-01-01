Биография

Гонджа Вуслатери — турецкая актриса, обозреватель, сценарист, поэт, радиоведущая и преподаватель актерского мастерства. Родилась в Бурсе 2 сентября 1986 года. С девяти лет Гонджа Вуслатери изучала актерское мастерство. Окончила театральный факультет Müjdat Gezen Art Center. Работала в театре «Точка». Она одновременно сыграла двух разных персонажей в сериале «Ложный мир» и получила награду Golden Butterfly Awards за лучшую комедийную роль. За свою театральную карьеру выиграла две премии Afife Jale Play Awards and Sadri Alışık Award. Гонджа является автором сборника стихов Manik Serçe и детской постановки Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda. Иногда она дает уроки актерского мастерства. Гонджа Вуслатери наиболее известна по таким проектам, как драмы «Дорогая моя семья», «Моя мама», «Моя опасная жена» и комедии «Византийские игры», «Хаос в банкетном зале».