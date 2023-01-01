Биография

Беркай Атеш — турецкий актер. Родился в Стамбуле 19 февраля 1987 года. Атеш окончил Университет изящных искусств имени Мимара Синан по специальности театроведение. В 2015 году он получил премию «Перспективный молодой актер» на 22-ом Международном кинофестивале в Адане за роль в фильме «Безумие». В дальнейшем он получил признание за свою роль в сериале «Моя мама», но известность приобрел благодаря ролям Махсуна в сериале «Чукур» и Озана Акинсела в многосерийном фильме «Яркое пламя». Также Беркай Атеш известен по ролям в таких проектах, как драматические сериалы «Тихий шторм» 2007 года и «Гюлизар» 2018 года.