Биография

Джансу Дере — турецкая актриса и модель. Родилась в Анкаре 14 октября 1980 года. Джансу с детства мечтала стать балериной, но, получив начальное образование в Измире, поступила в государственный Стамбульский университет на отделение археологии. В 2000 году заняла 3 место в конкурсе красоты Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması. После этого стала одной из самых высокооплачиваемых моделей Турции. Начала сниматься в кино и на телевидении с 2002 года. В 2003 году получает совсем небольшую роль в сериале «Сумерки». В 2004 году играет комедийную роль в сериале «Метро Палас». В 2005 году исполнила роль Джейлан в сериале «Осенний пожар». После множества проб Джансу получает свою первую главную роль в проекте «Сыла. Возвращение домой», а после него — роль в фильме «Горькая любовь» вместе с Халитом Эргенчем. С 2009 по 2010 год играет свою звездную роль в сериале «Эзель», который становится лидером по количеству собранных премий, а также самым рейтинговым сериалом, показанным во множестве европейских стран. В 2012 году играет главную роль в фильме «Почерк», который получает высокую оценку зрителей и критиков. В конце 2012 года присоединилась к составу «Великолепного века», где сыграла персидскую наложницу и боролась за сердце Султана Сулеймана.