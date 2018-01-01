Лунтик и его друзья (мультсериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Лунтик – это симпатичная лунная пчела, которая случайно попадает на Землю и оказывается в поле возле пруда. Подружившись с местными обитателями, малыш начинает активно познавать окружающий мир. Он задает множество интересных вопросов своим новым опекунам – пчелам Бабе Капе и Генералу Шеру.

