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Лучшие Подружки
1-й сезон

Лучшие Подружки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.62020, Лучшие Подружки. Сезон 1 125 серий
Блог18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

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