WinkДетямЛучшие Подружки1-й сезон
Лучшие Подружки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.62020, Лучшие Подружки. Сезон 1 125 серий
Блог18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!