Видео с куклами - Морское Путешествие Барби и Кена! – Новые игры для девочек одевалки.
Лучшие Подружки (сериал, 2021) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

2021
Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

