Лучшие Подружки
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Лучшие Подружки

Лучшие Подружки (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.42020, Лучшие Подружки 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лучшие подружки - канал для девочек. Вика и Федор устраивают веселые челленджи, Кира путешествует вместе с куклами на волшебном диване, а еще лучшие подружки делают макияж и рассказывают классные истории с героями мультфильмов Холодное сердце, Леди Баг, Барби и другими. Подписывайся на канал и становись нашей лучшей подружкой!

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